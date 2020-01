Eccellenza, Sassoferrato Genga - Anconitana 0-1: segui LA DIRETTA del match

Minuto 90+4 - FINISCE QUI!!! L'Anconitana vince con il minimo sforzo ed ora la vetta della classifica dista solo una lunghezza. A decidere il match la rete di Visciano con un bolide di sinistro. Sprofonda invece il Sassoferrato che rimane all'ultimo posto.

Minuto 90 - Entra Beciani al posto di Procacci. Cambio per i padroni di casa. Intanto saranno 4 i minuti di recupero.

Minuto 85 - OCCASIONE ANCONITANA! Giambuzzi di testa raccoglie il bell'assist di Liccardi e spedisce la sfera di poco alta sopra la traversa. I dorici in questo finale più volte vicini al raddoppio.

Minuto 81 - Esce Fiore per Giambuzzi. Cambio ancher per i dorici.

Minuto 80 - Bellucci lascia il campo a Zucca. Cambio per i padroni di casa.

Minuto 78 - Ammonito Magnanelli per una trattenuta a metà campo.

Minuto 77 - OCCASIONISSIMA ANCONITANA!! Che parata ha fatto Spitoni? Il numero 1 del Sassoferrato salva miracolosamente su Fiore con un doppio intervento da applausi.

Minuto 75 - OCCASIONE ANCONITANA!! Anconitana vicina al raddoppio con Liccardi che di testa impegna severamente Spitoni.

Minuto 69 - Mansour si allunga la palla con uno stop fantastico e salta il suo diretto avversario, poi la palla tesa in mezzo non trova per pochi centimetri l'accorrette Liccardi.

Minuto 61 - Esce De Sagastizabal ed entra Gesualdo. Cambio per i dorici.

Minuto 56 - Secondo tempo che per ora non sta regalando emozioni. I padroni di casa sembrano avere un piglio diverso ma la retroguardia dorica sta controllando la partita senza troppi affanni.

Minuto 46 - Inizia il secondo tempo. Nessun cambio per le due formazioni.

RIPRESA

Minuto 45 - FINITO IL PRIMO TEMPO! Anconitana in vantaggio 1-0 frutto della rete di Visciano al 28°

Minuto 41 - Anconitana che ha leggermente abbassato i ritmi ed ora tenta controllare il ritmo della partita senza afffondare il colpo.

Minuto 33 - Ammonito Gaggiotti.

Minuto 28 - ANCONITANA IN VANTAGGIO!!! Eurogoal di Visciano che di controbalzo lascia fermo Spitoni dai 25 metri. Poco prima Bartolini aveva colpito l'incrocio dei pali. Dorici meritatamente in vantaggio.

Minuto 27 - OCCASIONE SASSOFERRATO! Piermattei è lesto ad anticipare Pierdomenico e di sinistro battere forte sul primo palo. La palla però finisce sull'esterno della rete.

Minuto 26 - Ammonito Micucci.

Minuto 25 - OCCASIONE ANCONITANA! Bell'inserimento da sinistra di Bartolini che converge al centro ed esplode un missile sul primo palo. Attento Spitoni a respingere in pugno.

Minuto 10 - Anconitana in pieno dominio della partita. Inizio spumeggiante dei biancorossi che stanno mettendo a ferro e fuoco la retroguardia del Sassoferrato Genga.

Minuto 3 - OCCASIONISSIMA ANCONITANA! E' proprio De Sagastizabal, oggi in campo al posto di Ambrosini, che di testa da due passi manca incredibilmente il goal del vantaggio.

Minuto 1 - Partiti

FORMAZIONI UFFICIALI

Sassoferrato Genga: Spitoni, Ruiu, Corazzi, Procacci, Brunelli, Gaggiotti, Carissimi, Monno, Piermattei, Bellucci, Santamarianova.

A disp: Di Claudio, Bonci, Zucca, Nucci, Beciani, Bonci, Battistelli, Galletti, Cicci.

Allenatore: Spuri.

Anconitana: Battistini, Pierdomenico, Bartolini, Visciano, Micucci, Trombetta, Fiore, Magnanelli, Liccardi, Mansour, De Sagastizabal.

A disp: Montuoso, Baciu, Marzioni, Zagaglia, Cameruccio, Mercurio, Giambuzzi, Basualdo, Ambrosini.

Allenatore: Marino.