San Marco Servigliano Lorese - Anconitana 2-3: gli highlights del match

Minuto 90+5 - TRIPLICE FISCHIO FINALE! L'Anconitana batte la San Marco Servigliano Lorese e vince una partita fondamentale per rilanciarsi in classifica.

Minuto 90 - Entra Simonelli al posto di Pompei. Ennesimo cambio per i padroni di casa.

Minuto 88 - Ambrosini a terra dopo un colpo subito. Ci sarà un lungo recupero.

Minuto 86 - Cambio San Marco, esce Censori ed entra Paglialunga.

Minuto 85 - VANTAGGIO ANCONITANA! I dorici sfruttano subito la superiorità numerica e con Giambuzzi trovano la rete del vantaggio. 3-2 per i biancorossi a 5 minuti dal termine.

Minuto 80 - PAREGGIO DEI PADRONI DI CASA!!! Censori calcia da dentro l'area piccola e batte Battistini!! Nell'esultanza Mattioli si toglie la maglia, prende la seconda ammonizione e viene espulso!

Minuto 70 - Cambio dei padroni di casa. Entrano Tracanna per Frinconi e Fuglini per Dano. Nell'Anconitana esce invece Liccardi ed entra Giambuzzi.

Minuto 67 - AMBROSINI!!!!! VANTAGGIO ANCONITANA. Destro incrociato dell'attaccante dorico che batte Testa e fa esplodere i tifosi biancorossi.

Minuto 59 - Gesuè colpisce di testa sugli sviluppi di un corner! Vibranti le proteste del San Marco Servigliano Lorese per un presunto fallo di mano in area. L'arbitro però fa segno di proseguire.

Minuto 53 - Esce Basualdo ed entra Magnanelli.

Minuto 50 - Mattioli ci prova con un destro dal limite ma la conclusione è troppo debole e non crea problemi a Battistini.

Minuto 46 - Mansour vicinissimo al goal!! Mallus libera con una rovesciata quando la palla stava entrando in rete.

Minuto 45 - Inizia il secondo tempo con gli stessi 22 effettivi.

SECONDO TEMPO

Minuto 45+3 - Finisce il primo tempo. Perfetta parità tra le due squadre.

Minuto 45+2 - PAREGGIO ANCONITANA!! Goal al debutto di Liccardi che raccoglie l'assist di Pierdomenico e batte l'incolpevole Testa!! Arriva il pareggio a pochi secondi dal termine del primo tempo.

Minuto 44 - Manca un solo minuto alla fine del primo tempo ma latitano le occasioni da rete.

Minuto 33 - Nessuna reazione da parte dei dorici che sembrano essere stati tramortiti dall'inaspettato vantaggio dei padroni di casa.

Minuto 25 - Esce Trombetta per infortunio ed entra Mercurio.

Minuto 23 - GOAL SERVIGNANO LORESE! Galli si fa respingere il rigore da Battistini ma è il più lesto sulla ribattuta ed in scivolata manda in rete! Vantaggio dei padroni di casa. Ammonito Fiore per proteste.

Minuto 22 - RIGORE PER IL SERVIGNANO LORESE!!! Fallo di Battistini su Mattioli. Ammonizione anche per l'estremo difensore. Espulso dalla panchina il team manager Damiano Morra per proteste.

Minuto 17 - Squillo dei padroni di casa con Mattioli che defilato sulla destra calcia di controbalzo ma spedisce alto sopra la traversa.

Minuto 12 - E' quasi impossibile organizzare una manovra di gioco in un terreno del gioco di questo tipo. Tanti gli errori in impostazione da parte due squadre in questo inizio partita.

Minuto 6 - Campo in condizioni disastrose e sicuramente non adatto a categorie del genere.

Minuto 3 - Gran conclusione di Mansour e bella risposta del portiere locale.

Minuto 1 - Partiti

FORMAZIONI SAN MARCO SERVIGNANO LORESE - ANCONITANA

SERVIGLIANO LORESE: Testa, Dano, Pompei, Gesuè, Aliffi, Mallus, Frinconi, Iuvalè, Galli, Censori, Mattioli. All. Morreale.

ANCONITANA: Battistini, Pierdomenico, Micucci, Visciano, De Fabritiis, Trombetta, Fiore, Basualdo, Liccardi, Mansour, Ambrosini. All. Marino.

ARBITRO: Curia di Ascoli.