L'Anconitana gagliarda anche in trasferta, è subito Liccardi show: vetta più vicina

L'Anconitana centra la sua seconda vittoria consecutiva e batte la San Marco Servigliano Lorese 3-2 in trasferta. Tre punti fondamentali per i biancorossi che, grazie al pareggio interno del San Gallo contro la Vigor Senigallia, si avvicinano la vetta. Una partita complicatissima quella andata in scena domenica pomeriggio, su un terreno da gioco in condizioni proibitive e contro un avversario gagliardo che cercava punti salvezza.

A decidere il match per i biancorossi sono state le reti di Liccardi, in goal nella partita d'esordio, di Ambrosini e di Giambuzzi, bravo nel finale a battere l'ottimo Testa con una botta da fuori. Con questa vittoria l'Anconitana sale al terzo posto a quota 23 punti, a sole 5 lunghezze dalla capolista. Prossimo match domenica 22 dicembre al "Del Conero" contro il Marina Calcio.