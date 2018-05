Sampress Nova Volley, parla il ds Areni: «Una stagione molto positiva»

LORETO – E’ andata in archivio la prima storica stagione in serie B unica per la Nova Volley Loreto 2014 targata Sampress ed il bilancio è affidato al DS Maurizio Areni.

“Abbiamo approcciato alla stagione con grande umiltà e puntando alla salvezza – ha detto Areni - La squadra aveva tante scommesse da vincere considerando la giovane età e la sostanziale inesperienza a questo livello. Ci siamo affidati ad uno staff tecnico capace inserendo figure importanti che hanno consentito alla squadra di lavorare bene, di ottenere 39 punti e di garantirci la permanenza nella categoria con diverse giornate di anticipo”.

Tra i punti più alti della stagione i successi al Palaserenelli contro Forlì e Fano. Ci sono altri momenti da segnalare?

“Secondo me per il peso specifico che ha avuto sulle convinzioni della squadra, è stato importante anche il successo all’andata al Palabadiali contro la Bontempi Ancona perché ha regalato alla squadra la certezza di poter fare la partita anche lontano da Loreto. Il successo a Foligno, poi, ha archiviato il discorso salvezza”.

Contro le big è mancato l’acuto.

“Onestamente Montalbano e Portomaggiore avevano valori troppo diversi dai nostri. Contro Pineto e Osimo invece c’è mancata un pizzico di personalità e forse sono partite arrivate in momenti in cui non eravamo nemmeno troppo brillanti ma va bene così”.

Per il futuro come pensate di muovervi?

“Come società stiamo già programmando il futuro sia sotto l’aspetto organizzativo che sportivo. Abbiamo ottenuto importanti risultati anche con il settore giovanile e stiamo lavorando all’organizzazione di un camp estivo dall’alto profilo tecnico. Già in questi giorni incontreremo lo staff tecnico ed i giocatori che sono stati protagonisti in questa stagione. L’obiettivo di questa società, fin dalla sua nascita, è stato quello di un crescere anno dopo anno. Nella prossima stagione di B gli obiettivi saranno simili a quelli di quest’anno”.