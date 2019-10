Pallavolo, la Sampress Nova Volley fa il pieno all’esordio

LORETO – La Sampress Nova Volley è partita subito bene ottenendo il successo all’esordio contro la Volley Gioia. Per la rinnovata formazione di coach Giannini c’era curiosità per vedere all’opera i neroverdi al cospetto di una squadra giovane e di buon talento come i pugliesi all’esordio in serie B. E’ venuta fuori una partita divertente e combattuta davanti ad una buona cornice di pubblico e nella quale capitan Nobili e compagni hanno sempre fatto corsa di testa allungando progressivamente e vincendo con merito. Il calendario è molto strano perché riserva già il turno di riposo, per cui la Sampress tornerà in campo sabato 2 novembre nella trasferta di Paglieta.

“In avvio di stagione tutte le squadre hanno bisogno di giocare per trovare l’amalgama, a maggior ragione quelle come la nostra nella quale c’è un nuovo palleggiatore e altri 5 giocatori – ha detto coach Giannini – per cui, anche se non sono felice di osservare il riposo già alla 2’ giornata, ne prendiamo atto e lavoriamo forte per non perdere il ritmo. Ecco perché vincere domenica all’esordio era tanto importante per noi”. Avere un roster lungo e competitivo aiuta. “Il nostro 6 contro 6 in allenamento è assolutamente allenante perché abbiamo due sestetti competitivi con ragazzi che hanno voglia di dimostrarmi che meritano la maglia da titolare quindi non mi preoccupo troppo”.

Per un allenatore esperto e navigato la prima giornata di campionato ha dato già delle indicazioni. “Continuo a credere che Bari e Pineto siano per organico e ambizioni superiori a tutte le altre” – riflette il tecnico della Sampress. “Le marchigiane hanno fatto un ottimo en plein: la vittoria di Ancona a Paglieta così come quella della neopromossa Paoloni a Lucera non erano scontate e quindi vanno sottolineate. Nel prossimo turno la Bontempi ospita Bari e ritenga possa essere la partita più interessante del turno” – ha concluso.