Pallavolo, la Sampress Nova Volley all'esame Andria

LORETO – Non siamo ancora al giro di boa eppure per la Sampress Nova Volley la trasferta di Andria in casa della Florigel è già uno snodo determinante per il prosieguo della stagione. Si gioca sabato alle 18.30. Ne è convinto coach Romano Giannini che vuole risposte dai suoi ragazzi. “Di solito la prima partita dopo la sosta è sempre la più temuta agli allenatori – ha detto il tecnico della Sampress alla 3’ stagione sulla panchina neroverde - e per di più noi la affrontiamo in trasferta a 400 Km da casa e contro una squadra che ha bisogno di punti per mantenersi fuori dalla zona calda”.

Eppure alla squadra ha mandato messaggi chiari. «Mi aspetto delle risposte concrete – insiste - e ritengo che questa partita ci dirà che tipo di campionato faremo da qui alla fine. In caso di sconfitta ritengo che dovremo seriamente guardarci alle spalle. Se sapremo tornare da Andria con un successo invece potremo recitare ancora un ruolo di primo piano». Durante la sosta la squadra ha lavorato tanto e bene. «Sull’impegno e la disponibilità non posso dire nulla ai ragazzi – dice il coach che sta gestendo le problematiche fisiche di Stoico che lo limitano negli allenamenti – ma la serie B è un campionato che tutti devono dimostrare di valere. Ho fiducia in questo gruppo e in questi ragazzi, e conto che abbiano, alcuni di loro, ancora uno step da fare per migliorare nel rendimento». Dopo Andria il girone di andata della Sampress proseguirà domenica 19 gennaio in casa nel derby contro la Bontempi Ancona e poi la chiusura a Pineto.