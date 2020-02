La Sampress Nova Volley Loreto dà i numeri guardando alla 1’ di ritorno

LORETO – Il giro di boa tra andata e ritorno è l’occasione per analizzare l’andamento della stagione non limitandosi solo alla classifica.

La Sampress Nova Volley ha “girato” a 19 punti in 9’ posizione, a 4 punti dal terzo posto in una classifica che, tolta la capolista Bari e le ultime 3 della graduatoria, è molto equilibrata. Il rendimento della squadra di Loreto è molto simile a quello della stagione 17/18, quella da neopromossa e del primo anno di coach Giannini sulla panchina. Il roster di quest’anno era molto simile a quello di allora nel quale è rimasto solo il capitano Paco Nobili, con tanti esordienti nella categoria e un obiettivo da raggiungere, la salvezza, prima possibile. Allora come quest’anno la pratica è praticamente archiviata con la sensazione però che, rispetto a quel gruppo, la Sampress stagione 19/20 abbia maggiori margini di miglioramento e possa dire la sua anche contro avversari più quotati. Gli indizi ad esempio portano alla crescita di Palazzesi impiegato nel ruolo di opposto inizialmente per supplire all’assenza di Spescha ma che anche a Pineto è stato tra i migliori. Lo stesso dicasi per Pasquali che in casacca neroverde ha trovato la sua dimensione e si sta segnalando tra i migliori “muratori” della serie B. Orgoglio locale invece per Lorenzo Dignani, libero fatto in casa, che ha faticato in avvio di stagione a prendere il ritmo ma che dopo Natale ha offerto prestazioni di alto profilo.

Il calendario per gli uomini di Giannini è al quanto particolare. Dopo la pausa si torna sabato in campo sul campo del Volley Gioia del Colle, quindi si osserverà il turno di riposo per poi chiudere febbraio ospitando Paglieta e andando a Terni. In caso di bottino pieno ed in attesa degli scontri diretti, escludere la Sampress dalla lotta per un piazzamento simile a quello della passata stagione (chiuse terza) sarebbe affrettato.