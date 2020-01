Pallavolo, La Sampress Nova Volley in cerca di continuità

LORETO – Un punto conquistato nella trasferta di Andria in casa della Florigel ha consentito ai ragazzi di coach Romano Giannini di muovere la classifica allungando sulla zona calda e tenendo nel mirino la zona playoff.

L’analisi di Lorenzo Dignani, libero neroverde e loretano doc è molto lucida. «La partita di Andria è lo specchio della nostra stagione finora Siamo capaci di tutto e purtroppo anche del contrario di tutto e più volte anche nel corso della stessa partita. Questo inevitabilmente condiziona il rendimento e la nostra classifica costringendoci a inseguire. I motivi di questa altalena di prestazione vanno individuati al più presto. In allenamento lavoriamo molto per migliorare e il gruppo non lesina il massimo impegno. Su questo non ci sono dubbi e noi siamo i primi a voler trovare delle soluzioni. Sulla solidità del gruppo, poi siamo tutti soddisfatti perché ciascuno è consapevole del proprio ruolo e insieme stiamo molto bene. Noi più giovani cerchiamo di imparare dai compagni più esperti che soprattutto nei momenti di difficoltà ci sostengono».