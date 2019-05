La ruzzola per beneficenza a favore dei diversamente abili

Domenica 2 giugno si svolgerà una gara di ruzzola UISP di beneficenza. In collaborazione con la ASD di casa, Serra Dè Conti, le squadre si sfideranno a Serra dè Conti, Ostra Vetere, provincia di Ancona, in via Molino, su un terreno fatto di saliscendi e curve. Al termine della gara risulteranno vincitrici le squadre suddivise in categoria A e B, le quali si ritroveranno poi presso il ristorante Mordi & Fuggi, via Severino Memè, 6A, 60030 Serra De' Conti, per il momento più atteso: il pranzo di beneficenza la cui quota di partecipazione sarà devoluta alla Onlus Il Giardino dei Bucaneve.

L’Associazione di volontariato nasce dalla passione e dalla volontà di un gruppo di famiglie: l'obiettivo principale è quello di tutelare i diritti dei ragazzi diversamente abili, creare soluzioni concrete ai loro problemi e dare sostegno alle famiglie. Negli ultimi anni l'attività svolta, ha avuto come unico obiettivo quello di sensibilizzare il territorio sulla problematica del Dopo di Noi. Il 14 aprile 2018 è stato inaugurato l'Appartamento Dopo di Noi, prima realtà Regionale e Nazionale.