Unione Rugbistica Anconitana travolta a San Benedetto: finisce 56-0 per i padroni di casa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - E' netta la sconfitta per l'Unione Rugbistica Anconitana che, in quel di San Benedetto del Tronto, rimedia un 56-0 che non ammette repliche. Diversamente da ciò che si può credere nel primo tempo i dorici hanno ribattuto colpo su colpo ai padroni di casa, cinici tuttavia a concretizzare ogni volta che si è presentata la possibilità. Nel secondo tempo il crollo degli anconetani con il risultato a prendere sempre di più la via sambenedettese. Sarà una settimana di analisi per cercare di capire cosa non è andato e lavorare in vista degli impegni futuri. Da sottolineare la grande prova dei locali, tra le formazioni più forti dell'intero raggruppamento.

Sala stampa

Adrian di Giusto: "Mi dispiace per il risultato soprattutto perchè venivamo da una settimana in cui ci siamo allenati bene. Ci manca ancora tanto, dobbiamo aumentare la nostra intensità e crescere. Onore a loro che hanno dimostrato la loro forza e sicuramente lotteranno fino alla fine per le posizioni di testa. La sosta adesso arriva nel momento giusto. Dobbiamo approfittarne, recuperare gli acciaccati e ripartire meglio di prima".

UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO - UNIONE RUGBISTICA ANCONITANA 56-0

UNIONE RUGBISTICA ANCONITANA: Basile, Lucamarini, Capparuccini, Ricci F., Pahom, Di Piazzi, Morresi, Ricci L., Alderuccio, Zanoli, Gambelli, Bartolini, Martini, Sabatini, Franceschetti

A disposizione: Malatini, Veneziano, Bonami, Giandomenico, Martedì, Birtolo, Altrini

Coach: Di Giusto