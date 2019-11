Rugby, ancora un ko per l'Unione Rugbistica Anconitana: arriva la sconfitta a Macerata

MACERATA- Perde ancora l'Unione Rugbistica Anconitana che cede, 10-3, sul campo della Banca Macerata Rugby. Una partita difficilmente giudicabile perchè giocata su un campo in pessime condizioni per via del meteo. I padroni di casa, dal canto loro, sono stati bravi a sfruttare le situazioni favorevoli e costruirci il tesoro dal quale è nata l'importante vittoria casalinga. Per l'URA tanti rimpianti, soprattutto in relazione alla mole di gioco prodotta e non concretizzata. Gli anconetani hanno mantenuto per lungo tratto il controllo della partita ma sono mancati in fase di realizzazione. Servirà far tesoro degli errori commessi e ripartire perchè queste prime giornate hanno evidenziato lacune che vanno corrette nel più breve tempo possibile, onde evitare di compromettere il cammino futuro.

Sala stampa

Claudio Martini (dirigente URA): " E' stata una partita equilibrato giocata in un campo non praticabile per gli acquitrini presenti. Macerata ha vinto su due episodi in una gara dove noi abbiamo mantenuto il dominio del campo per quasi trequarti del tempo totale. Cosa ci manca? Non riusciamo a concretizzare il lavoro che costruiamo. Sono stati commessi errori determinanti".