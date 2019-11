I dorici non riescono ad invertire la rotta e perdono in casa contro il Pescara

L’Unione Rugbistica Anconitana non riesce ad invertire la rotta e perde in casa, con il Pescara Rugby. 5-27 il risultato finale di una partita a più volti dove gli abruzzesi, forse più esperti, sono riusciti a dettare le trame, specie nella seconda parte del match. Per l’URA una buona partenza e poco più, utile per ripartire ma non ai fini del risultato. Tanti, troppi gli errori commessi. Dalla fase di gestione, a quella di difesa, alcuni anche molto pesanti nell’economia del match. Quel che emerso sono due verità. Da un lato il divario tecnico non è così netto come il risultato fa pensare. Dall’altro c’è da migliorare sotto l’aspetto mentale e temperamentale. La stagione è lunga ma urge un cambio di rotta.

Dalla sala stampa

Andrea Giandomenico: «E’ mancata lucidità nei momenti cruciali della partita. Siamo partiti bene e tutto il primo tempo siamo stati pienamente in partita. Nel secondo tempo abbiamo subito il loro gioco e il loro ritmo e non siamo riusciti a fare le cose che avevamo preparato in allenamento. E’ un inizio difficile, inutile negarlo. Forse ci siamo sopravvalutati o forse abbiamo sottovalutato gli avversari, quel che è certo è che le scuse sono finite e dobbiamo venir fuori da questa situazione».

I tabellini

UNIONE RUGBISTICA ANCONITANA – PESCARA RUGBY 5-27

URA Ancona: Franceschetti, Sabbatini, Bartolini, Zanoli, Birtolo, Martini, Gambelli, Ricci L., Morresi, Brusca, Giandomenico, Ricci F., Altrini, Veneziano, Malatini. A disp: Bonanni, Pahom, Maccioni, Martelli, De Piazzi, Alderuccio, Magistrelli. Coach: Di Giusto