Rinviato in tutta Italia per maltempo l'anniversario della Figc

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha comunicato che, purtroppo, tutte le manifestazioni in programma in Italia previste per domenica 18 marzo sono annullate causa forte maltempo in arrivo su tutta la Penisola.

Anche la manifestazione organizzata ad Ancona, a Montedago, sarà quindi rinviata a domenica 15 aprile. La manifestazione per celebrare i 120 anni della Figc slitta dunque di qualche settimana, ma il programma e la location resteranno invariati.