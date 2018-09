Ancona, tempio della vela: attesi oltre 1000 velisti da tutta Italia

Cresce l'attesa per la 19° edizione della Regata del Conero, consueto appuntamento con la vela nazionale ed internazionale per la città di Ancona, che quest'anno si terrà domenica 30 settembre. Dopo 18 edizioni disputate la prima domenica di settembre, la scelta di posticipare la Regata all'ultimo weekend del mese si sta rivelando vincente, come osserva Carlo Mancini, presidente del comitato organizzatore della Regata del Conero: «Abbiamo ricevuto moltissime richieste da parte di imbarcazioni provenienti da fuori regione che, nel loro percorso di avvicinamento alla 50° Barcolana di Trieste, hanno scelto di fare tappa ad Ancona per partecipare alla Regata del Conero, beneficiando dell'ospitalità della Marina Dorica». Tra gli iscritti, ci saranno delle imbarcazioni molto note nel panorama velico internazionale ma anche barche che hanno segnato la storia della vela anconetana come QuKal della famiglia Cagnoni e la sua gemella, Mediterraneo di "Mr. Fly 3" Luciano Bilancioni, al ritorno in mare dopo anni di assenza dalle regate. Non solo una regata, ma una vera e propria festa di fine estate, con tante iniziative per coinvolgere velisti, appassionati e tutta la cittadinanza.

«Marina Dorica - ha commentato il direttore Leonardo Zuccaro - ancora una volta rinnova con piacere la sua apertura verso la città di Ancona: si inizierà sabato 29, quando alle 17, presso la sede dell'Assonautica, Giovanni Malquori presenterà il libro 'Il Sogno Sostenibile: da Ponza alla Polinesia', la storia del suo entusiasmante giro del mondo a vela, un coinvolgente racconto sulla potenza della natura, per scoprire che colori e silenzi a volte possono dare molte risposte alla vita. Per domenica, l'appuntamento è fissato alle 11 al Passetto, dove la cittadinanza tradizionalmente si riunisce per assistere allo spettacolo di un mare di vele che si aprono sulla linea di partenza alla volta di Portonovo. E poi una grande festa di premiazione, alle 18 nella Piazzetta di Marina Dorica, dove tutti gli equipaggi saranno in lizza per vincere i ricchi premi - tra cui un'automobile Kia, uno scooter Yamaha e un bracciale in diamanti Disitaly - messi in palio a sorteggio». Le iscrizioni alla Regata del Conero sono già aperte e dovranno essere perfezionate entro le ore 11 di venerdì 28 settembre. Per visitare il sito dell'evento, clicca qui. Per leggere il bando di regata, clicca qui.