La Lardini si ritrova, seduta pesi in mattina e nel pomeriggio lavoro tecnico

La Lardini FIlottrano si è ritrovata ieri nel tardo pomeriggio al Sette Colli per dare l’avvio ufficiale alla stagione 2018/2019, la seconda in serie A1. Un primo approccio utile per salutarsi, conoscersi e farsi gli auguri di buon lavoro. Presente la società al completo, Mauro Moretti in rappresentanza dello sponsor Lardini, lo staff tecnico guidato da coach Luca Chiappini e composto dal vice Filippo Schiavo, dallo scout Flavio Rocca, dal preparatore fisico Daniele Marchetti e dal fisioterapista Giuseppe Pigliacampo, le atlete Laura Baggi, Paola Cardullo, Asia Cogliandro, Chiara Di Iulio, Ilaria Garzaro, Giulia Pisani, Chiara Rumori e Yi-Chen Yang.

Nella tarda serata di oggi arriverà in Italia la statunitense Courtney Schwan, poi sarà la volta di Anthi Vasilantonaki e Aiyana Whitney. A salutare la squadra anche una numerosa rappresentanza della Curva Over. Da oggi anche Lardini al lavoro: in mattinata seduta pesi, allenamento tecnico nel pomeriggio.