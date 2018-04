Calcio giovanile, l'Empoli sceglie il Villa Musone per il raduno regionale dei 2004 e 2005

Fervono i preparativi in casa Villa Musone per un appuntamento importante. Infatti mercoledì 4 Aprile si svolgerà presso lo stadio di Via Turati il raduno regionale della categoria Giovanissimi ed Esordienti organizzato dall'Empoli FC, programmato inizialmente per martedì 27 Febbraio e poi rinviato a causa del maltempo che si era abbattuto sulla nostra regione. Una grande soddisfazione per la dirigenza gialloblu ospitare questo evento organizzato dalla capolista della serie B, visto che entrambe le società portano avanti la stessa filosofia di crescita e valorizzazione dei propri talenti, grazie ad un lavoro attento e capillare a livello di settore giovanile. In questo caso la società toscana valuterà diversi ragazzi provenienti da tutta la regione per trovare dei futuri campioni da poter far crescere nel proprio vivaio. Il pomeriggio sarà così strutturato: si comincia dalle ore 14.15 e ci saranno 25 atleti dell'annata 2004 in una partita e 50 atleti dell'annata 2005 suddivisi in due partite. Non è la prima volta che l'Empoli FC sceglie il Villa Musone per questo tipo di iniziative, visto che già nel 2015 la società biancoblu aveva scelto l'impianto di Via Turati. Un attestato di stima e di fiducia al lavoro ed alla professionalità dimostrata in questi anni da parte di tutto lo staff dirigenziale e tecnico gialloblu, già al lavoro per la riuscita di questa giornata sportiva. Matteo Valeri Addetto Stampa Asd Villa Musone