Football, 4 delfini nella nazionale Under19

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

La nazionale under 19 comincia a preparare l’europeo di categoria che si disputerà nel nostro Paese a giugno giugno. Per i giorni 19 e 20 gennaio l’head coach Luca Lorandi ha così convocato 87 ragazzi per un primo stage-raduno. Questi i convocati per i GLS Dolphins Ancona, tenendo in considerazione che è già partito il nuovo triennio 2000-2001-2002 e dunque molti giocatori protagonisti della cavalcata conclusasi con lo Youth Bowl di domenica scorsa sono già diventati ineleggibili. Essi sono: Rahmi El Mechri Raffaele Rotelli Daniel Safar Gianluca Sesta Da segnalare anche la convocazione di Andrea Allegretti, running back dei Mad Bulls Barletta che ha giocato questa stagione in prestito nei Dolphins. La società si congratula per con tutti loro per il raggiungimento di questo importante traguardo. Come coach della offensive line presente anche l’head coach dei Dolphins Roberto Rotelli (FOTO CLAUDIO BUGATTI) Ufficio Stampa Dolphins Ancona