Brutta Anconitana, salvata da un rigore divorato del Villa Musone

Un’Anconitana non bella vince contro il Villa Musone. Ma, se si tiene conto che gli ospiti al Del Conero erano gli ultimi in classifica e che i biancorossi, al 50°, sono anche stati graziati da un bruttissimo rigore calciato in bocca a Lori, quella di oggi non può essere una prova da prendere ad esempio e ripetere per i dorici. Invece gara dignitosissima degli uomini di Caccia, che può guardare con positività il futuro e che oggi può recriminare un rigore divorato.

