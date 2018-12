Promozione, Anconitana - Villa Musone: SEGUI LA DIRETTA

Minuto 90 - Saranno 5 i minuti di recupero.

Minuto 78 - Tiro di Mastronunzio ma gran parata di Giulietti che tiene a galla i suoi.

Minuto 70 - Altra occasione del Villa Musone che, davanti alla porta, si mangia un altro gol.

Minuto 59 - CAMBIO ANCONITANA. Fuori Fuglini e dentro all'esordio Tomassini

Minuto 54 - CAMBIO ANCONITANA. Fuori Piergallini dentro Jachetta.

Minuto 50 - Dal dischetto va Tonuzzi, che calcia in modo imbarazzate. Palla debole e centrale, facile per Lori che blocca. Il Villa Musone spreca così l'occasione per pareggiare. Anconitana resta in vantaggio ma gara tutt'altro che chiusa.

Minuto 49 - RIGORE VILLA MUSONE. Contropiede micidiale del Villa Musone che arriva ad attaccare in 3 contro 2. Gli ospiti in area, un giocatore messo giù ed è calcio di rigore per il Villa Musone.

15,33. INIZIO SECONDO TEMPO. Anconitana sempre in vantaggio per 1 rete a 0 contro il Villa Musone.

Minuto 46 - Fine primo tempo. Anconitana - Villa Musone 1:0

Minuto 45 - 1 minuto di recupero.

Minuto 28 - Anconitana domina la partita ed è sempra 1 a 0 per i dorici.

Minuto 19 - GOL ANCONITANA. Si è coordinato Visciano e l'ha messa in rete.

Minuto 8 - Tiro di Pucci e parata del portiere del Villa Musone.

Minuto 7 - Punizione dal limite dell'area avversaria per Anconitana.

14,30. INIZIO DEL MATCH. I dorici incontrano il fanalino di coda della classifica, già forti non solo della posizione in classifica, ma anche del 6 a 0 rifilato al Villa Musone già in coppa. Fischio di inizio alle 14,30.

Le formazioni

Anconitana: Lori, Fuglini, Campione, Visciano, Colombaretti, Mercurio, Pucci, Zaldua, Marengo, Ruibal

A disp: Martiri, Tomassini, Zagaglia, Scalella, Venturim, Mechri, Bartoloni, Mastronunzio, Jachetta.

All: Francesco Nocera

Villa Musone: Giulietti, Moglie, Camilletti L., Prosperi M., Reucci R., Camilletti M., Camilletti M., Mascambruni, Tonuzi, Bonifazi, Mocelli.

A disp: Piccione, Kapitonov, Scocco, Fiengo, Liguori, Severini, Carnevalini, Giammaria, Piccinini.

Allenatore: Cristiano Caccia

