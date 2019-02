Promozione, Anconitana – Loreto 0-1: SEGUI LA DIRETTA

34' Cambio Anconitana: fuori Campione, dentro Zagaglia

29 ' Ancora Spagna che arriva al tiro neutralizzato da Lori. Il numero 9 lauretano è la spina nel fianco biancorosso

28' Loreto vicino al gol: Lori si oppone a Spagna e Colombaretti rischia la seconda autorete prima di spazzare via il pallone

27' Spinge ancora l'Anconitna in cerca del pareggio

16' Jachetta cade in area e invoca il calcio di rigore. L'arbtro concede il corner

15' Terzo gol annullato all'Anconitana! Gol di Ruibal invalidato da un controllo di mano dello stesso argentino

10' LORETO IN VANTAGGIO! Autogol di Colombaretti che non ha controllato un traversone degli attaccanti ospiti

6' Brivido per l'Anconitana. Pigliacampo, servito dalla punizione di Degano, non riesce a deviare in rete la palla

4' Ancora un gol annullato all'Anconitana per un fuorigioco.

3' Traversa di Jachetta! Che partenza dell'Anconitana

2' GOL ANNULLATO per fuorigioco, gioia negata a Ruibal

Minuto 1 partiti

Gianclaudio Lori viene premiato da Stefano Marconi per le sue 150 partite in biancorosso.

Durante l'intervallo i ragazzi della curva nord raccoglieranno fondi per contribuire alle cure mediche di Lorenzo Farinelli

Squadre in campo per il riscaldamento

Inizio partita ore 15.00 - IN AGGIORNAMENTO

Formazioni:

ANCONITANA: Lori, Fuglini, Campione, Visciano, Colombaretti, Mercurio, Piergallini, Venturim, Mastronunzio, Ruibal, Jachetta. A disp. Martiri, Trombetta, Zagaglia, Scalella, Marengo, Ioele, Pucci, Bartoloni, Zaldua. All. Francesco Nocera

LORETO: Palmieri, Ciminari, O.Pigliacampo, Alessandrini, Santoro, Ferrini, Massei, Giuliani, Spagna, Degano, L. Pigliacampo. A disp: Strappato, Picciafuoco, Palazzo, Seck, Petrini, Mandorino, Paniconi, Alessandrini, Morgese. All. Emanuele Pesaresi.