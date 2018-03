Anconitana, poker in casa del Monserra e titolo vicino: «Gol, ma anche bel gioco» – VIDEO 

Marco Lelli, Gianclaudio Lori e Domenico Sfrappa si fanno portavoce della gioia in casa biancorossa per il poker in trasferta che avvicina sempre di più l’Anconitana alla vittoria del campionato. «In sette mesi insieme si è creato qualcosa di speciale, la squadra per me è come una famiglia e con questo rapporto cercheremo di arrivare fino alla fine» ha commentato Lelli. Per Lori: «E’ fatta solo quando lo dice la matematica ma non sono uno stupido, stiamo facendo bene e ogni vittoria ci avvicina sempre di più all’obbiettivo». Per Sfrappa la vittoria del campionato è un obbiettivo da raggiungere il prima possibile: «Ci permetterà di lavorare bene e vedere chi tra questi ragazzi verrà con noi in un percorso che ci dovrà portare lontano».