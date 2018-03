Marcia trionfale contro il Monserra, l'Anconitana ad un passo dalla vittoria del campionato

L’Anconitana è superiore e cala il poker. Con la consueta formazione d’attacco 4-3-3, i ragazzi di Lelli hanno dominato la partita contro il Monserra, giocata al campo Pierucci di Moie. Il match si sblocca dopo i primi minuti dal fischio di inizio con un rigore concesso dall’arbitro quando, al 6° minuto, Bittoni atterra Pucci in area. Calcio di rigore trasformato da Mandorino che spiazza l’ex anconetano Burioni e porta in vantaggio i biancorossi. Poi al 30° è Apetzeguia a scendere sulla fascia sinistra per mettere in area una dolce palla davanti alla quale la Vipera Mastronunzio deve solo colpire di testa per il raddoppio. Buriani prova a buttarsi ma è in ritardo. Monserra 0 - Anconitana 2. Il resto è normale amministrazione.

Nessuna svolta nel secondo tempo anche se il Monserra non è arrendevole e tenta di costruire in maniera diligente l’azione per impensierire Lori che, in un paio di occasioni, ha dovuto tenere gli occhi aperti. Tuttavia i ragazzi di Moretti non sono mai stati pericolosi e non hanno mai avuto una vera e propria azione da gol. Anzi al 61° è l’Anconitana a chiudere la partita con un contropiede micidiale dopo un calcio d'angolo a favore del Monserra. Su respinta della difesa dorica, la palla arriva a centrocampo sui piedi di Apetzeguia che si invola da solo verso la porta avversaria e davanti al portiere non sbaglia. Destro sul palo più lontano e pallone in rete. La partita era già chiusa quando arriva anche il poker, calato da Mastronunzio. Altro contropiede questa volta è Mastronunzio ad approfittare di una difesa sguarnita e, come Apetzeguia poco prima, tira dritto verso Priori. Portiere driblato dall'anconetano che insacca a porta vuota. E' 4 a 0 per i dorici, ma grande assist di Colombaretti che seeve la Vipera per il suo 26° gol in campionato.

Ora l’Anconitana è davvero ad un passo dalla vittoria del campionato di 1° Categoria perché, con i 3 punti di oggi, arriva a quota 68 punti in classifica, con 14 punti di vantaggio dall’Osimo Stazione quando mancano 9 gare.