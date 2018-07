Il Polimarche Racing Team vince il primo premio alla Formula SAE Italy nella classe 3

La Politecnica nella top 100 degli atenei d’Europa per la classifica THE – The Higher Education e ora anche ai primi posti con il Polimarche Racing Team tra le università europee che hanno partecipato alla Formula Sae. La squadra formata da 60 ragazzi che studiano ingegneria meccanica, elettronica, informatica ed economiaall'Università Politecnica delle Marche, è ancora a Varano de’ Melegari (PR) dove si sono concluse il 15 luglio le gare della Formula Sae.



Si tratta di una competizione studentesca universitaria organizzata dalla Society of Automotive Engineers (SAE) che prevede la progettazione e la produzione di un'auto da corsa, valutata durante una serie di prove in base alle sue qualità di design e di efficienza ingegneristica.

Istituita nel 1981, con lo scopo di dare agli studenti universitari la possibilità di confrontarsi in un evento che risulti quanto più appetibile e interessante, la competizione è ad oggi diffusa in tutto il mondo. La Formula Sae quest’anno ha raccolto studenti di 26 Paesi e 82 diversi atenei, in rappresentanza di 87 team, con oltre 2600 studenti, per presentare le loro monoposto.



Le gare si sono tenute all'autodromo di Varano de’ Melegari (PR) dove i ragazzi hanno messo in pista abilità, progettualità e idee. Gli studenti che hanno realizzato un prototipo monoposto da competizione destinato a un’eventuale commercializzazione, seguendo particolari vincoli di carattere tecnico ed economico, come se fosse commissionato da un’impresa del settore automotive per un utente non professionista.

Il Polimarche Racing Team con la sua Peacock 4M quest'anno ha vinto il primo premio in overall di classe 3 dove i giudici hanno valutato design business plan e costi mettendo alla prova il progetto.



Le classi di partecipazione si suddividono in vetture a combustione interna (Classe 1C) e a trazione elettrica (Classe 1E), mentre la Classe 3 è dedicata unicamente alla valutazione progettuale, senza presentazione di prototipi. La novità di quest'anno è l'introduzione della Classe Driverless (1D), sulla scia della Formula Student Germany (FSG), che l'ha lanciata per prima nel 2017.



In particolare il Polimarche si è distinto al Design Event per il modo in cui si è riusciti a collegare il lavoro dei reparti per ottenere un progetto bilanciato e prestazionale, pecca che era stata mostrata lo scorso anno e migliorata quindi nell'anno dal CTO Mattia Utzeri. L'altro evento dove il team ha brillato è stata l'esposizione del Business Plan a cura del CEO Riccardo Parigi e del CFO Mirko Rossi con i quali i giudici si sono complimentati per la capacità espositiva e le innovative idee di placement del prodotto.