Playoff Serie B, il Cus Ancona cade con il Futsal Cobà nel primo round

Nel primo atto della finale playoff valevole per un posto in A2, il Cus Ancona di mister Fabio Carletti cede 0-2 agli sharks del Futsal Cobà. Dinanzi ad un impianto anconetano pieno all’inverosimile, i dorici giocano una partita di cuore ma vengono puniti dagli ospiti con una rete per tempo. Allo stato attuale per centrare direttamente la promozione, senza passare dal tabellone successivo riservato alle finaliste perdenti, il Cus Ancona dovrà vincere con tre goal di scarto al Cobà Arena sabato prossimo. Un’impresa difficilissima ma non impossibile per una squadra in grado già in passato di stupire. Nel match odierno sono gli ospiti a tessere le trame principali, soprattutto nella prima frazione. L’estremo Vittori si supera più volte prima di arrendersi, al diciannovesimo, ad una gemma di Nico Sgolastra. Nella ripresa i padroni di casa crescono, alzano il baricentro ed in un paio d’occasioni Junior e compagni chiamano al grande intervento Moretti. Il Cobà reagisce con veemenza, sfiorando il raddoppio in un paio d’occasioni. All’undicesimo l’episodio chiave con Siviero, dapprima bravo a recuperare palla in fase offensivo, poi a concludere l’azione depositando in fondo al sacco per lo 0-2. Il risultato non cambierà più con gli ospiti a far festa sotto il proprio settore a fine gara. Dopo il triplice fischio anche il pubblico di casa regala l’ovazione al Cus Ancona tenendo vive le speranze per la gara di ritorno. Servirà un’impresa, ma la speranza in casa biancoverde è l’ultima a morire.

Sala Stampa

Marco Giacani: “Penso che abbiamo fatto una buonissima partita, con la giusta intensità soprattutto in fase difensiva. Sapevamo della forza dell’avversario e abbiamo cercato di opporci con le nostre armi. Dispiace aver concesso i due goal su due nostre disattenzioni che forse potevamo evitare. La gara di ritorno può dire ancora tanto, andremo a giocarcela senza paura chiaramente esponendoci un po’ di più rispetto all’andata”

CUS ANCONA – FUTSAL COBA’ 0-2

CUS ANCONA: Vittori, Di Placido, Almeda, Gallozzi, Fioretti, Brasili, De Sousa, Bartolucci, Martin, Belloni, Junior, Marchionne All. Carletti

FUTSAL COBA’: Moretti, Mindoli, Paschoal, Sgolastra, Siviero, Bagalini, Torresi, Lamedica, Mazoni, Zacheo, Mancini, Quondamatteo All. Campifioriti

Arbitri: Cannizzaro di Ravenna e Marchetti di Lanciano

Crono: Filannino di Jesi

Reti: 19’ Sgolastra, 31’ Siviero

Ammoniti: Junior, Siviero, Belloni

Ufficio Stampa Cus Ancona