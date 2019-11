Ping-pong, sport e salute: «Consigliato ai bambini, sviluppa concentrazione e tattica»

Nel 2015 il dott. Antonio Spataro, Direttore Sanitario dell’Istituto di Scienza dello Sport del CONI, affermò che il ping-pong “è considerato uno sport praticabile a qualsiasi età, consigliato ai bambini perché sviluppa la capacità tattica e di concentrazione, ma anche agli anziani come buon esercizio aerobico e anti-neurodegenerativo”. Il ping-pong fa bene ad ogni età perché coniuga fattori diversi in una combinazione speciale che lo rende, per certi versi, unico.

Per prima cosa comporta uno sforzo cardio-vascolare che permette l’alternanza dell’esercizio aerobico e anaerobico, migliorando di conseguenza le capacità condizionali (forza, velocità e resistenza) e coordinative, soprattutto degli arti inferiori. Aumenta il metabolismo di base ed allena la concentrazione e la reattività. Ha un grande valore educativo e formativo per i giovani (come tutti gli sport), fa bene al cervello perché la pratica continuativa migliora la vigilanza, l’equilibrio e la coordinazione, libera sostanze capaci di favorire il benessere e di combattere efficacemente lo stress. Infine, il ping-pong fa bene alla vista costringendo l’occhio a continui cambiamenti focali contribuendo a rallentare il processo di senescenza del cristallini, ed ha pochissime controindicazioni fisiche (è sconsigliato solo in caso di gravi problemi articolari o se si soffre di scoliosi o cifosi) non sviluppando asimmetrie ma potenziando polso, gambe, braccio, spalla e schiena.