Pattinaggio, premiati i campioni mondiali e regionali del Team Roller Senigallia

Si è svolta a Jesi, domenica scorsa, la premiazione dei Campioni degli Sport Rotellistici Marchigiani, organizzata dalla Federazione Pattinaggio Marche. Ben sette gli atleti premiati del Team senigalliese diretto da Mauro Guenci, hanno ricevuto il prezioso riconoscimento.

Giovani ragazzi ma già ben noti per i loro successi e vittorie, campioni nelle diverse specialità e distanze del pattinaggio di velocità. Parliamo di atleti del calibro di: Martina Ferretti, Federica Grilli, Virginia Cesaretti, Federico Tumani, Sofia Bocconi, Nicolò Grini e per ultimo di Mauro Guenci che si è laureato nuovamente Campione del Mondo nella maratona disputatasi a L’Aquila lo scorso fine maggio. Sono ragazzi, dice Mauro, campioni nello sport come nella vita che si distinguono per la loro educazione, impegno, costanza e capacità di sapersi organizzare la giornata con rendimenti scolastici esemplari. Dovrebbero essere portati di esempio più spesso per i loro coetanei e con maggiore risonanza, dalla scuola e dalla società in genere. Un Team Roller Senigallia che da oltre vent’anni è ai vertici nazionali ed internazionali, punto di riferimento per l’insegnamento giovanile, nel territorio con le loro scuole pattinaggio che divulgano l’educazione sportiva e fanno tanto divertire i bambini dai tre anni in poi, con l’affascinante mezzo meccanico, una sorta dell’evoluzione della scarpa che è il pattino.