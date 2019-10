Paolini consulente tecnico della Nova Volley, coach Giannini: «Imparare da lui»

LORETO – «Lo vedo lavorare in palestra coi ragazzi e capisco che la passione non passa mai nonostante i mille successi e i tanti traguardi raggiunti». Ecco come coach Romano Giannini racconta l’apporto che Marco Paolini sta dando alla Nova Volley Loreto di cui è da questa stagione consulente tecnico. «E’ incredibile l’ascendente che riesce ad avere sui ragazzi e l’attenzione che loro mettono alle indicazioni e i consigli che lui dispensa – insiste Giannini. Poi per noi allenatori è sempre un punto di riferimento e un maestro dal quale imparare. Ringrazio la società per averci messo in condizione di poterlo avere con noi e ringrazio Marco per aver scelto la Nova Volley». E così dopo molte collaborazioni nelle Marche e non solo, il forgiatore di talenti come Samuele Papi, Fracascia e molti altri, proverà a contribuire a far sì che qualche giovane leva del vivaio della Nova Volley possa dimostrare di meritare i palcoscenici più importanti della pallavolo.

«Arrivo a Loreto con grande entusiasmo - ha detto lo stesso Paolini - conosco Romano Giannini da molti anni e ne apprezzo il lavoro. Il presidente Massaccesi è persona seria e competente, la società organizzata, la piazza di Loreto sempre importante, quindi ho accolto molto volentieri l’invito a dare il mio contributo. Mi dispiace che non potrò essere alla presentazione della società del prossimo 13 ottobre al Palaserenelli per impegni federali a Roma ma saluto idealmente tutti ragazzi e le famiglie con l’assicurazione che nella società che hanno scelto si fa pallavolo di ottimo livello ed in un ambiente sano e qualificato».