Pallavolo, Girl League 2018: il Vta Pieralisi Filottrano chiude sesto

Il VTA Pieralisi Filottrano ha concluso al sesto posto l’edizione 2018 della Girl League, rassegna riservata alle squadre under 16 dei Club della Lega Pallavolo Serie A Femminile, organizzata a Monza in collaborazione con il Consorzio Vero Volley.

Dopo aver chiuso in crescendo il girone unico di qualificazione, la formazione del Volley Territorial Accademy si è assicurata il sesto posto superando 2-1 (25-20, 27-29, 15-10) il Trentino Rosa Progetto Padeia (settimo) e sfiorando la possibilità di giocarsi fino in fondo la quinta posizione nel secondo set della gara contro il Fenera Chieri ’76, vinta dalle piemontesi con i parziali di 25-16 e 29-27. Bilancio estremamente positivo sia in termini di risultati (3 vittorie in 8 partite), sia per il valore formativo della tre giorni alla Candy Arena. “E’ stata un’esperienza bellissima – sottolinea coach Luciano Sabbatini – nella quale le ragazze sono andate in crescendo(tre vittorie nelle ultime quattro gare, ndr) come gioco e come spirito di gruppo. La squadra ha mostrato una tenuta mentale non da poco e un costante atteggiamento positivo, sia in campo che fuori. E’ stata una bella soddisfazione aver battuto la quarta classificata (il G.S. Focol Legnano, ndr), potevamo andare al terzo set contro Chieri, ma al di là dei risultati torniamo a casa con un importante bagaglio di esperienza. Ci siamo confrontati con un livello medio-alto, quello che solitamente si incontra nelle finali nazionali, abbiamo tenuto bene il campo contro tutte squadre che oltre ai campionati di categoria under 16 disputano tornei regionali come la serie D. Abbiamo (con la vice Laura Fiordelmondo e l’assistente Elisabetta Bonci, ndr) dato spazio a tutte le atlete in rosa, senza mai sfigurare contro organici più preparati tecnicamente e fisicamente. Per noi che ci presentavamo a questo appuntamento con sette ragazze su dodici che fino alla scorsa stagione disputavano l’under 14 è stata un’occasione di crescita, uno stimolo a fare sempre meglio”.

Le protagoniste. Giada Barbini, Noemi Cangiano, Gioia Carpera, Sara Giorgi, Elena Giulietti, Camilla Latini, Talita Milletti, Alessandra Papi, Desirèe Valeri, Elena Venanzi, Asia Tozzo, Giada Zappi ed Elisabetta Zocchi.