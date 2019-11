La Sampress Nova Volley fa doppietta, Nobili: «Abbiamo dominato»

LORETO – Con 21 punti dei quali 16 in attacco col 57% più 5 aces e il 63% in ricezione, la prestazione del capitano della Sampress Paco Nobili sul campo di Paglieta è da 9 in pagella. Voti alti però per tutti i neroverdi che hanno centrato il secondo successo in due partite e confermandosi squadra in crescita e in salute. “Siamo partiti un po’ timidi – dice Nobili – compiendo qualche errore di troppo che ha consentito a Paglieta di vincere il set. Poi però siamo venuti fuori benissimo, sviluppando il nostro gioco al meglio e vincendo i successivi tre con merito”. La Sampress è scesa in campo con un approccio diverso dalla prima giornata con Marco Caciorgna al primo gettone da titolare in serie B nella sua carriera.

“Sull’approccio alla partita dobbiamo imparare ad essere caldi fin dall’avvio – insiste lo schiacciatore di Loreto – ma per noi era anche la prima trasferta stagionale e dopo il turno di riposo ripartire non era facile”. La squadra ha ancora grossi margini. “Il gruppo è buono e in palestra lavoriamo bene. I ragazzi nuovi hanno voglia di fare e tutti ci mettiamo a disposizione dell’allenatore. Contro Terni abbiamo una partita che non possiamo fallire ma sono convinto che se manterremo la stessa concentrazione di Paglieta potremo regalare ai nostri tifosi un nuovo successo”.