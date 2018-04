Sampress Nova Volley, coach Giannini: «La squadra non è in vacanza»

LORETO – La Sampress Nova Volley sta onorando il finale di stagione giocando al massimo ogni partita. I neroverdi sono andati a vincere domenica sul campo di Pescara per 3-1, 6’ vittoria stagionale lontano dal Palaserenelli, salendo in classifica a 36 punti, staccando Perugia e mettendo nel mirino Osimo lontana un punto.

A Pescara coach Giannini ha ruotato gli uomini a disposizione trovando importanti risposte da Angeli, Silvestroni, Oprandi, Areni ed Alessandro Stella che nelle ultime settimane avevano avuto poco spazio. “Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi del roster che si stanno continuando ad allenare molto bene e non è scontato quando la stagione va a concludersi e gli obiettivi sono stati raggiunti” – ha detto coach Giannini. “La società mi ha chiesto di tenere alta la concentrazione anche in queste ultime partite ed anche a Pescara si è vista una squadra che ha voluto la vittoria fortemente confermando di aver acquisito una mentalità vincente” – ha aggiunto. Sabato alle 18 si gioca in contemporanea su tutti i campi. La Sampress ospita la Dolciaria Rovelli Morciano in quello che sarà l’ultimo turno interno. Gli ospiti, proprio come Pescara, sono già retrocessi. All’andata Nobili e compagni si imposero al tie-break. Per favorire l’accesso del pubblico per questa ultima recita sul terreno amico, la società ha deciso per l’ingresso gratuito. “Sarà l’occasione per congedarci dal nostro pubblico provando a regalare loro un’altra vittoria” – ha concluso il coach di Porto Potenza Picena. L’ultimo turno infatti la Sampress lo giocherà in trasferta sul campo di Fano sabato 5 maggio.