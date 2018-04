Pallavolo, Sampress corsara a Pescara: Loreto lotta e vince in trasferta

Missione compiuta per la Sampress che soffre il 1’ set, lotta nel 2’ e domina i due successivi conquistando tre punti che la tengono in lotta per un posto nella parte alta della classifica. Coach Giannini ha dato spazio al giovane Alessandro Stella, premiato con la maglia da titolare ed Angeli subentrato in via definitiva al capitano Paco Nobili nel 3’ set.

Campo anche per Marco Silvestroni, Tomas Oprandi e Cristian Areni a conferma della qualità di un roster all’altezza del campionato di serie B. In un match che aveva poco da didre con i padroni di casa che hanno già salutato la serie B, si sono visti comunque scorci di buon volley con i loretani a fare la voce grossa a muro, ben 14 i block-in con Marco Massaccessi e Silvestroni vincenti 4 volte ciascuno. Sabato alle 18 ultimo turno interno stagionale contro Morciano, anch’essa già retrocessa.