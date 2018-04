Pallavolo, la Sampress si congeda al meglio con il suo pubblico: Morciano ko

LORETO – La Sampress Nova Volley si congeda come meglio non si potrebbe dal pubblico del Palaserenelli con una vittoria netta e mai in discussione. Partita comunque piacevole con la squadra di Giannini molto incisiva fin dal servizio con 8 aces realizzati, di cui 4 firmati Martinez e con l’ottima correlazione muro e difesa con 10 block-in ben distribuiti tra i neroverdi. L’avvio è tutto di marca loretana che per un set e mezzo mostra grande superiorità. Nella parte centrale del 2’ set, Morciano prova a restare in scia. La partita si fa più equilibrata e così prosegue con Loreto sempre brava a mantenere 2-3 punti di vantaggio decisivi per chiuder eil secondo parziale e vincere anche il successivo set. Con questi 3 punti Loreto sale a quota 39 punti e sabato chiuderà con il derby a Fano il suo primo storico campionato di serie B unica.