Pallavolo, Giannini confermato alla guida della Sampress Nova Volley

LORETO – La notizia era nell’aria ma mancava l’ufficialità che ora è arrivata. Romano Giannini sarà l’allenatore della Sampress Nova Volley anche nel prossimo campionato di serie B unica maschile. “Con Romano Giannini abbiamo cominciato l’anno scorso un percorso ambizioso che poggia su basi molti solide – ha detto il presidente Franco Massaccesi – che riguarda sia gli aspetti sportivi che organizzativi. Nella nostra prima stagione di serie B era importante garantire la salvezza nonostante tanti giovani ed esordienti e l’obiettivo è stato ampiamente centrato – ha aggiunto – ma al contempo avevamo chiesto a Giannini di mettere la sua esperienza a disposizione anche della crescita del settore giovanile. Si tratta ora di continuare su questa strada”. Chiaramente soddisfatto anche il tecnico di Porto Potenza Picena.

“Accettare la proposta del presidente Massaccesi è stato molto facile – ha detto Giannini – perché a Loreto ho trovato proprio quello che cercavo: passione, serietà, competenza e capacità di programmazione. Così si può crescere e riportare la pallavolo loretana ancora più in alto”. “Loreto era ed è ancora una piazza molto ambita nella quale giocare per molti atleti” – ha concluso Giannini che sta lavorando con il resto dello staff all’organizzazione di un camp estivo che partirà dal prossimo 23 giugno a Loreto. Reduce dall’ottavo posto conquistato nel primo storico anno in un campionato nazionale per la società Nova Volley Loreto 2014, la nuova stagione nasce sotto i migliori auspici. “Con la società c’è piena sintonia su quello che serve per cercare di migliorare la squadra ritoccando il roster con l’obiettivo di migliorarlo. Ci stiamo già lavorando. Chiaramente parleremo con tutti i ragazzi che sono stati protagonisti quest’anno, alcuni anche negli anni scorsi, per fare il punto e prendere delle decisioni”. La Nova Volley 2014 riparte da un pool di sponsor appassionati. “Loreto è una città che è vissuta per tanti anni sulla passione per la pallavolo ed anche i soci fondatori della Nova Volley si sono impegnati per consolidare questa realtà” – ha aggiunto Massaccesi. “Da Sampress a Del Vicario engineering, a Calzaturificio Bruglia, a Lal, Due Esse System, Castle Shop, Esseffe, Elettrozeta, Italy Pub e Bcc Filottrano abbiamo creato un pool di aziende che crede nel lavoro che stiamo facendo e nello sport come veicolo di promozione delle loro attività”.