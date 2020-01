Pallavolo, la Sampress Nova Volley in linea coi programmi

LORETO – La beffa della sconfitta sul campo di Pineto non ha scalfito la soddisfazione del presidente Franco Massaccesi per il girone di andata della sua Sampress Nova Volley. «Chi ha visto la partita – dice il presidente - sa che i nostri ragazzi, contro un’ottima squadra composta da giocatori di grande valore e molto esperti, hanno giocato una partita splendida. La vittoria sarebbe stata il giusto premio ma pensare di andare a Pineto e portare via un punto penso che solo un mese fa fosse impensabile ai più».

Squadra in crescita di condizione e convinzione. «In estate avevamo un’idea in testa circa il percorso da fare puntando sul lavoro settimanale con dei giovani di valore come Dignani, Alessandrini, Palazzesi, Pasquali, Caciorgna, Mazzanti, Torregiani a cui dare i giusti strumenti tecnici, tattici e temperamentali per dimostrare di poter stare a questo livello – insiste Massaccesi. Bravi loro a non lesinare impegno ed energie ma bravissimo il nostro staff tecnico che sta facendo un lavoro egregio e i risultati si vedono. Girare a 19 punti sapendo che abbiamo lasciato diversi punti per strada mi fa ritenere che ci saremo pure noi per le zone alte e che potremo dire la nostra fino aonalla fine». Il resto della galassia Nova Volley poi inorgoglisce il presidente Massaccesi. «Il percorso che sta facendo la squadra di serie D femminile – insiste il Presidente della Nova Volley - è simile alla serie B maschile. Anzi è partito anche da più indietro perché, eccetto Martina Pioli, il resto del roster è esordiente a questo livello. Eppure, dopo un avvio inevitabilmente difficile, la squadra sta crescendo e ha infilato 4 vittorie consecutive che hanno sistemato la classifica».

«Il settore femminile è molto importante e siamo ripartiti l’anno scorso con la voglia di fare le cose per bene. La nostra under 16 è ai quarti di finale provinciali, i gruppi under 13 e under 14 hanno grande passione e nei Cas abbiamo numeri importantissimi: non possiamo che essere soddisfatti perché l’entusiasmo intorno cresce e, pur tra mille difficoltà, non ultima la soluzione tampone che abbiamo approntato al Palaserenelli per far fronte alla rottura dell’impianto di riscaldamento ma che è un costo non preventivato nel budget della stagione, siamo certi che la strada che stiamo percorrendo sia quella giusta e coerente con i motivi per cui i soci della Nova Volley hanno costituito questa società nel 2014».