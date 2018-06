Michele Stoico in maglia Sampress. Coach Giannini: “Che colpo!”

LORETO – Il reparto centrali della Sampress Nova Volley versione 2018-19 si rinforza con l’arrivo in neroverde di Michele Stoico. Classe ’86, Stoico è il centrale che coach Giannini voleva per dare qualità ed esperienza al posto 3 neroverde.

Quasi 2 metri e fisicitá da vendere, Stoico ritrova Andrea Giuliani con il quale ha condiviso le ultime due stagioni prima in maglia Falconara poi Fano. Cresciuto pallavolisticamente a Jesi, arriva fino alla prima squadra giocando anche in serie B1, quindi esperienze in B2 ad Offagna e Grottazzolina dove vince il campionato risultando protagonista anche l’anno successivo nella categoria superiore. Rientra a casa per un anno in C a Jesi prima di riaffacciarsi in serie B unica nella quale è alla 3’ stagione consecutiva.

“Si tratta di un giocatore di categoria che alzerà ancora di più il tasso qualitativo dell'organico della Nova Volley” – spiega il DS Silvio Fulgenzi che di centrali se ne intende. “E un centrale che ha bisogno di poche presentazioni e che ci consente di fare un ulteriore passo avanti portando classe e carisma ad un organico che stiamo cercando di migliorare rispetto alla stagione scorsa”. Raggiante coach Romano Giannini. “Con la riconferma di Marco Massaccesi e l’ingaggio di Stoico ritengo che la società abbia messo a segno un grandissimo colpo. Vediamo come si muoveranno le altre contendenti ma noi abbiamo una coppia di altissimo profilo tecnico e fisico”. “Bene così” – ha concluso.