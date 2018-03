Pallavolo, la Sampress Loreto espugna il campo di Perugia e torna al successo

LORETO – Torna al successo la Sampress Nova Volley che espugna il campo della Sir Safety Perugia al tie-break. Grande prova della squadra di Giannini che voleva l’acuto dopo tre sconfitte e per di più contro un avversario in grande salute reduce da 7 vittorie nelle ultime 8 partite. Approccio alla gara perfetto con Ferrini e Martinez a guidare le danze in attacco. Il doppio vantaggio con il successo a 19 e 20 ha evidenziato la superiorità di una squadra pungente al servizio, attenta a muro e generosa in difesa nonostante, dall’altra parte, Roberti si fosse caricato sulle spalle il peso offensivo dei locali.

Da squadra di carattere, la Sir ha reagito battagliando nel 3’ e guidando il 4’ set. Rimesso in parità il conto set, Nobili e compagni hanno ripreso a macinare il proprio gioco riportando il match dalla propria parte ed ottenendo una vittoria importante sovvertendo il pronostico che non li aveva visti scendere in campo da favoriti. Importante l’apporto dalla panchina anche di Luca Massaccesi, Oprandi ed Alessandro Stella determinante a muro, in attesa del rientro anche dei convalescenti Marco Massaccesi ed Angeli. Domenica al Palaserenelli si giocherà il derby contro la Bontempi Ancona