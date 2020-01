La battaglia contro la Florigel finisce al tie-break, Sampress sconfitta ad Andria

ANDRIA – Battaglia doveva essere e battaglia è stata tra due squadre desiderose di punti per ripartire bene nel 2020. Partenza lenta della Sampress che ha ceduto il 1’ set nettamente (25-14) uscendo poi alla distanza giocando i due successivi parziali con grande attenzione e qualità in tutti i fondamentali (17-25; 13-25).

Il 4’ set è stato l’ago della bilancia. Set equilibrato nella prima metà poi la Florigel ha trovato la fuga che i loretani non sono riusciti a recuperare cedendo 25-22. Al tiebreak partenza decisa col turno al servizio di Pasquali poi il break dei locali capaci di cambiare campo sul 8-7 e di salire fino a 10-7 grazie ad un buon turno al servizio dei locali. Il vantaggio era decisivo per uscire sconfitti (15-12) ma non abbattuti da un campo sul quale ha vinto finora solo Pineto al tiebreak. Per la Sampress è comunque un buon punto che allunga ulteriormente le distanze dalla zona salvezza. Domenica al Palaserenelli arriva la Bontempi Ancona per l’ultimo derby del girone di andata.