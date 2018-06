Sampress volley, Dignani e Torregiani alla corte di coach Giannini

LORETO – “Loreto ha contribuito per anni a scrivere la storia della pallavolo e la Nova Volley è nata proprio per rinverdire quei fasti. Ecco perché arricchire il roster della Sampress con ragazzi nati e cresciuti anche pallavolisticamente a Loreto è per noi così importante”.

Così il Presidente Franco Massaccesi ha introdotto la presentazione di due neoacquisti per la squadra di serie B della prossima stagione. “Daniele Torregiani classe ’99, opposto e Lorenzo Dignani, classe ’97, libero, sono due ragazzi che hanno abbracciato la nostra proposta di tornare a giocare nella squadra della loro città con un entusiasmo quasi commuovente” – ha concluso il presidente. Reduci dalla comune esperienza in serie C con la maglia di Civitanova, sono pronti a vivere la nuova sfida.

“Con loro ho stretto un patto – spiega coach Romano Giannini – nel quale da una parte abbiamo messo le loro qualità e la loro passione, e dall’altra il nostro impegno ad aiutarli a proseguire il percorso di crescita in quella che deve essere una stagione di svolta per dimostrare che possono stare anche in serie B”. “Stare nello stesso contesto con altri loretani doc come il capitano Nobili, Marco Massaccessi ed Angeli che è giovanissimo come loro e che ha già dimostrato di valere la categoria, non può che consentirgli di imparare moltissimo. Ho grande fiducia nei loro mezzi e sono certo che, a fine stagione, avremo vinto la scommessa”.