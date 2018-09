Pallavolo, per la Lardini allenamento con la Zambelli Orvieto

L’allenamento congiunto con la Zambelli Orvieto finisce alla voce “indicazioni utili” per la Lardini. A poco più di tre settimane dall’inizio della preparazione, il test con la formazione umbra di A2 si rivela positivo per

intensità e ritmo. Sei set a rotazioni bloccate (quattro dei quali vinti dalla squadra filottranese) che consegnano a Luca Chiappini tanti segnali importanti.

“Sono molto contento di questo allenamento – ammette l’allenatore della Lardini –, abbiamo fatto discretamente ciò su cui abbiamo lavorato nelle prime tre settimane. La condizione atletica non è e non può essere ancora al massimo, ma sono soddisfatto. Dopo aver rotto il ghiaccio, ci siamo mossi bene in campo. La nostra è una squadra di atlete che lavorano e faticano insieme. Orvieto mi ha fatto una positiva impressione: è stata aggressiva in battuta e in attacco ha fatto vedere buone cose”. Sabato (ore 17:00, ancora al PalaBaldinelli) nuovo test per la Lardini Filottrano con la Bartoccini Gioiellerie Perugia. “Mi aspetto di vedere un’altra buona prestazione”, sottolinea coach Chiappini.