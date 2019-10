Pallavolo, NumanaBlu sconfitta sul campo della Faroplast

PERUGIA – La NumanaBlu torna da Perugia senza punti ma con il pieno di rimpianti. Trascinati da una straordinaria Beatrice Malatesta, spina costante nella difesa avversaria, la squadra di Bacaloni ha pagato un brutto approccio cedendo nettamente nel 1’ set per poi alzare i giri in difesa.

Nel finale dei due set Borgognoni e compagne hanno pagato qualche ingenuità e un’efficienza in attacco da migliorare. Per coach Bacaloni comunque le notizie sono confortanti potendo contare anche su Canonico in crescita e Tega che si è resa molto utile.