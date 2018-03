Pallavolo B2, NumanaBlu cede il passo al Castelfiorentino

Occasione sfumata per l’Eurosped NumanaBlu che voleva proseguire la striscia di tre vittorie consecutive per mettere al sicuro la sua classifica ed invece, contro un determinato Castelfiorentino, la prestazione di Alessandrini e compagne è stata altalenante e le ospiti hanno portato a casa l’intera posta. L’avvio è stato subito falloso, soprattutto in attacco, e le toscane hanno preso vantaggio grazie anche ad un servizio pungente. Sull’8-13 coach Cerusico ha fermato il gioco ma non c’è stata mai l’impressione di poter davvero tornare sotto. Il 17-25 è firmato Scandigli. Alla ripresa, nelle file doriche entra Salvucci per Canonico fermata da un malessere, ma l’Eurosped ha mostrato tutt’altro piglio, soprattutto in battuta. Miecchi in attacco è apparsa la più calda e Angelini ha provato a servirla con continuità. Il coach ospite ha messo pesantemente mano alla sua panchina ma il set si è chiuso 25-15. Il match sembrava poter girare verso le padrone di casa invece l’approccio al 3’ set è stato morbido ed il canovaccio è stato quello già visto nel 1’ parziale. Giglio a condurre fino dai primi punti e Conero ad inseguire. Stavolta la reazione non è arrivata ed il set è stato un monologo toscano 10-25. Nel 4’ set ci si attendeva una partita equilibrata e così è accaduto anche se sono state sempre le ospiti a condurre. La Conero restava in scia fino al 20-22. Il tecnico ospite chiedeva tempo e suonava la carica per la volata finale nella quale l’Eurosped ha peccato di ingenuità fallendo l’appuntamento con il tiebreak e con la possibilità di muovere la sua classifica che invece sarebbe stato di capitale importanza. Ora la pausa poi gli altri due atti del trittico toscano che diranno molto sul futuro della Conero Planet con la trasferta di Fucecchio e lo scontro diretto al Palasabbatini con il Rinascita Firenze.

I tabellini

EUROSPED NUMANABLU CONERO – GIGLIO CASTELFIORENTINO 1-3

EUROSPED NUMANABLU CONERO: Baldoni 0, Alessandrini 14, Nardi 0, Galuppi (L), Giuliodori 7, Canonico 1, Miecchi 11, Angelini 6, Benedetti ne, Salvucci 2, Cingolani 0, Gasparroni 10. All. Cerusico

GIGLIO CASTELFIORENTINO: Casini 15, Scardigli B. 13, Orzanini 12, Marchi 0, Lari C. 8, Scardigli A. 1, Conticelli 7, Farieri (L), Rosi 1, Lari G. 0, Pasqualini, Giannini 1. All. tagliagambe

Arbitri: Mazzocchetti e Candeloro di Pescara

PUNTEGGIO: 17-25; 25-15; 10-25; 22-25