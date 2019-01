Eurosped NumanaBlu, al Palasabbatini arriva Tay Aguero

Il rendimento interno dell’Eurosped NumanaBlu ha consentito di tenere a galla la stagione delle doriche e, alla ripresa, sabato 5 gennaio alle 17.30, al Palasabbatini contro l’Emilbronzo Montale di Tay Aguero, la squadra di Bacaloni che ha 7 punti in coabitazione con Montesport e Castelfiorentino, dovrò dare alcune risposte.

Le domande le ha messe in fila il presidente Mauro Castracani. “Intanto ci aspettiamo una prestazione gagliarda che confermi da una parte l’indole battagliera che in casa non è mai mancata e dall’altra il coraggio di rischiare, tentando di dare davvero fastidio ad una squadra forte ma non imbattibile nonostante una eccezionale campionessa come la Aguero”. La squadra emiliana ha 23 punti, ben 16 più di Alessandrini e compagni, con 7 vittorie e 3 sconfitte di cui due ottenute al tiebreak. “Ad inizio stagione abbiamo pagato un gap di amalgama comprensibile e preventivato ma ora ci aspettiamo che anche sotto l’aspetto tecnico la squadra emerga per quei valori che ha” – ha aggiunto il Presidente. “Resto convinto che il roster sia complessivamente discreto per quello che abbiamo visto finora e ci manchi qualche punto soprattutto perché il rendimento esterno è stato troppo deficitario”. L’Eurosped si è preparata lavorando sodo nel periodo di sosta. “Come dirigenti abbiamo deciso di lasciare la squadra tranquilla a lavorare in palestra senza interferenze”. “Ho piena fiducia nell’operato del tecnico e nella professionalità delle ragazze e sabato andrò al Palasabbatini fiducioso di poter assistere ad una bella partita e di poter raccontare un risultato che ribalti il pronostico. Dirigono Nampli e Marani.