Nova Volley, il presidente Massaccesi: «La squadra ha raggiunto il suo obiettivo»

LORETO – «Questo percorso intrapreso dalla Nova Volley procede secondo le tappe stabilite e proseguirà con Romano Giannini alla guida tecnica». A tre giornate dal termine del campionato e con la salvezza in tasca, il presidente della Nova Volley ha fatto il punto su questa prima storica stagione in serie B unica per la giovane società neroverde.

«E’ presto per i bilanci definitivi che faremo a fine stagione ma abbiamo intrapreso una strada e quasi completato la prima tappa” – ha detto Massaccesi. “Nel derby contro Osimo si sono evidenziate alcune criticità della squadra sulle quali lavoreremo in estate. L’obiettivo sarà rendere il roster a disposizione dello staff tecnico ancora più competitivo ma senza voli pindarici”. Nelle ultime tre giornate la Sampress giocherà a Pescara e quindi ospiterà Morciano, entrambe già retrocesse, per chiudere la stagione nel derby di Fano. “Pretendo dalla squadra il massimo impegno fino alla fine e so che non mi deluderà soprattutto perché immagino che avranno più spazio quei giocatori che hanno giocato poco in questi mesi e che vorranno riaffermare il proprio valore. Chiudere al 6’ posto o al 10’ cambia poco per la classifica ma è importante per la società. Abbiamo la possibilità di fare 9 punti e chiudere a 42 punti. Auspico che ciò accada».