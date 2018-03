Pallavolo serie B, la Nova Volley vince il derby dorico contro Bontempi e vede la salvezza

Ancora un successo per la Sampress Nova Volley che, nella 21° giornata, fa suoi i 3 punti nel derby contro la Bontempi Ancona e vede lo striscione della salvezza ritrovando il sorriso anche davanti al pubblico amico. Tra i protagonisti attesi manca all’appello l’opposto ospite Morichelli, assente, mentre nella Sampress torna a disposizione Marco Massaccesi. Il 1’ set è un monologo dei padroni di casa pungenti fin dal servizio con 3 aces, ed incisivi a muro con 3 block-in e si chiude presto sul 25-17. Nel 2’ lo spartito è molto simile anche se Ancona ha il merito di alzare ulteriormente i giri in difesa. Il 25-22 dà alla Sampress il doppio vantaggio. Nel 3’ set arriva la reazione degli ospiti con l’acqua alla gola per una classifica sempre più complicata. Loreto cala un po’ le percentuali in attacco e si va punto a punto fino a metà set quando Gagliardi e compagni trovano lo slancio per allungare e vincere il set. Nel 4’ la Nova Volley parte forte e, sul servizio di Ferrini, sale subito 8-1. Gli ospiti riducono il margine punto su punto ma il 25-22 chiude la contesa. Per la squadra di Giannini si tratta del 2’ successo consecutivo dopo quello di sabato ad Assisi. Dopo la pausa pasquale la Sampress sarà in trasferta sanato 7 aprile sul campo della Celanese Forlì.

I tabellini

SAMPRESS NOVA LORETO – BONTEMPI ANCONA 3-1

SAMPRESS NOVA LORETO: Oprandi 0, Volpini 4, Areni, Stella A., Martinez 17, Massaccesi L., Leoni (L), Ferrini 15, Massaccesi M. 8, Stella C. 5, Silvestroni 3, Nobili 15, Carletti (L). All. Giannini

BONTEMPI CASA ANCONA: Bastianelli 6, Sabbatini, Magini 20, Filipponi 3, Catalani 8, Catena, Federici, Monina 7, Gagliardi 3, Marchetti (L), Bugari 6, Molari 4. All. Pigliapoco

ARBITRI: Casciato e Stazio di Ancona

PUNTEGGIO: 25-17; 25-21; 20-25; 25-22

Nella foto Marco Massaccesi e due momenti di gioco

Gallery