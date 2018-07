Pallavolo, al Nova Volley Camp arrivano i big

LORETO – L’estate della Nova Volley si è animata con un camp che ha registrato il tutto esaurito con ragazzi e ragazze proveniente da ogni parte d’Italia. Artefice dell’ideazione e dell’organizzazione di 4 settimane intense è coach Romano Giannini che della Nova Volley è, oltre che allenatore della squadra di serie B unica, anche Direttore Tecnico. “Negli ultimi anni ho partecipato da ospite a tanti camp in Italia e all’estero – ha detto – e quando il presidente Massaccesi mi ha espresso la volontà di organizzarne uno in casa grazie alla ricca dotazione infrastrutturale che ha la Nova Volley tra indoor e beach volley, non mi sono tirato indietro”. Nell’ultima settimana arrivano tanti campioni di serie A.

“In realtà abbiamo avuto spesso con noi Alberto Giuliani, Janis Peda, Adrian Pablo Pasquali, Simone Spescha, quindi di presenze illustre che sono scesi in campo con i partecipanti ne abbiamo avute molte e per questo sono estremamente soddisfatto. Da lunedì arriveranno Dragan Travica, Alberto Casadei, Letizia Camera, giocatori di altissimo profilo che hanno accolto il nostro invito e con i quali lavoreremo e ci divertiremo. Sarà con noi anche Leondino Giombini” – ha aggiunto. La presenza di tanti campioni non è solo l’occasione, per i partecipanti, per farsi qualche foto con i big ma soprattutto per incamerare esperienza. “I giovani pallavolisti guardano i campioni e sognano di ripercorrere le loro gesta. Quello che al Nova Volley Camp cerchiamo di dare, oltre all’esperienza sul campo e validi consigli, è l’opportunità di vivere con loro, capire come pensano e cosa occorra per diventare giocatori di serie A. Il talento ed il fisico sono importanti ma non sono tutto: serve la mentalità vincente e la voglia di sacrificarsi”.