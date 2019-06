Pallavolo, la Nova Volley riparte da coach Giannini e presenta il nuovo staff tecnico

LORETO – Romano Giannini e Nova Volley: il matrimonio continua. Era nell’aria ma mancava l’ufficialità. Romano Giannini sarà il tecnico della Sampress Nova Volley anche per la prossima stagione, la terza consecutiva in casacca neroverde. Rinnovato invece il resto dello staff con Andrea Stortoni che, oltre a ricoprire il ruolo di scoutman, fungerà anche da vice allenatore.

Entra invece come novità nello staff come collaboratore tecnico Andrea Quintini che proseguirà il suo impegno nel settore femminile. Alla Nova Volley in rosa si dedicherà invece completamente Paolo Calamante. Il preparatore atletico della serie B sarà anche per la prossima stagione Davide Sarnari. Felice della fiducia accordata, il tecnico di Porto Potenza rivendica la bontà di un percorso avviato. “Alla Nova Volley c’è competenza, serietà, capacità di programmazione – ha detto Romano Giannini - tutte caratteristiche che sono fondamentali perché un allenatore possa fare al meglio il proprio lavoro e quindi proseguire insieme c’è sembrato naturale”. A Loreto Giannini proseguirà anche nel lavoro di Direttore tecnico del settore giovanile e responsabile organizzativo del camp estivo che partirà il prossimo 1 luglio.

“Stare in palestra è la mia vita e a Loreto ho trovato l’ambiente giusto per mettere a frutto l’esperienza che ho acquisito in tante stagioni anche in altre piazze. Stiamo crescendo, i numeri sono confortanti, l’entusiasmo è tanto e a Loreto c’è grande cultura pallavolistica”. Rinnovato invece lo staff. “Ho chiesto ad Andrea Stortoni di affiancarmi anche durante la settimana come vice perché è intanto è un allenatore competente e preparato e poi perché è perfettamente inserito nel contesto della Nova Volley – ha aggiunto coach Giannini e quindi sarà un aiuto prezioso ed un valore aggiunto come sarà Andrea Quintini che è il nostro riferimento per il settore femminile ma che ci sarà utile anche come collaboratore tecnico con la serie B”. Entusiasta anche il presidente Franco Massaccesi. “Per noi Romano Giannini è sempre stata la priorità” – ha detto. “Certamente è un professionista stimato a livello nazionale e convincerlo a rimanere a Loreto non era scontato. Siamo lieti che abbia accettato la nostra proposta e insieme costruiremo una Sampress rinnovata ma sempre ambiziosa e daremo grande rilevanza all’attività giovanile come accaduto nelle ultime stagioni sia nel settore maschile che femminile”.