Nova Volley, parla la Ferrini: «Puntiamo a divertirci e giocare bene»

I tre punti ottenuti nel punto pre-pasquale dalla Sampress Nova Volley ha chiuso formalmente il discorso salvezza. Anche se la matematica permanenza nella serie B unica non c’è ancora, tuttavia il secondo successo consecutivo è stato un crocevia importante con Loreto a quota 32, +12 su Terni quart’ultima. Ne è convinto Federico Ferrini, schiacciatore al primo anno in neroverde. “Ritengo che potremo affrontare questa ultima parte di stagione con tranquillità e serenità giocando la nostra pallavolo e divertendoci in campo visto che il nostro obiettivo salvezza è praticamente raggiunto – ha detto l’ex Volley Potentino. “Di certo non ci fermeremo ma continueremo a lavorare forte come vuole il nostro allenatore per centrare altri successi e fare più punti possibili”.

Sul derby contro un’agguerrita Bontempi Ancona arrivata a Loreto con grande fame di punti, lo schiacciatore falconarese ha fatto i complimenti alla squadra. “Siamo stati bravi a indirizzare la partita subito sui binari a noi più favorevoli approcciando all’incontro con la con giusta incisività. Avanti 2-0, loro nel terzo set non avevano nulla da perdere e hanno lavorato bene in difesa. Noi siamo un po’ calati ed abbiamo ceduto il set ma poi nel 4’ siamo stati bravi a chiudere il discorso”.

Positiva quindi la stagione della Sampress Nova Volley anche se mancano ancora 5 giornate, e positiva quella personale di Federico Ferrini. “Sono molto contento per me e per la squadra. Personalmente ho ritrovato il ritmo giusto giocando bene dopo un periodo di flessione dopo Natale. Da neopromossa stiamo facendo un’ottima stagione ed anche i ragazzi con poca esperienza nella categoria stanno crescendo. Siamo nella zona centrale della classifica in compagnia di formazioni che erano partite con ben altre ambizioni quindi noi siamo certamente soddisfatti”. E’ presto per fare bilanci ma Federico Ferrini ha già le idee chiare. “A Loreto mi sto trovando benissimo: staff tecnico di primo livello, società organizzata e molto presente: c’è tutto per far bene. A fine stagione parleremo del futuro ma spero di rimanere in maglia Nova Volley per molte altre stagioni”.