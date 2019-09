La Nova Volley farà la serie D, la pallavolo loretana torna nei campionati regionali

Non solo la squadra di Serie B maschile al lavoro, ma anche le ragazze della Nova Volley Loreto di Andrea Quintini e Paolo Calamante che disputeranno il campionato regionale di Serie D hanno avviato la preparazione. Per la pallavolo loretana si tratta di una novità dopo l’ottima stagione scorsa in Prima Divisione.

«Il gruppo è stato riconfermato in tutti gli elementi – dice Andrea Quintini che ricopre il ruolo di direttore tecnico del settore femminile – sia per premiare le ragazze del lavoro egregio compiuto nella passata stagione sia perché siamo convinti che le più giovani abbiano ampi margini di miglioramento che misureranno in un torneo interessante come la Serie D oltre che nei campionati di categoria con le pari età. Per le ragazze più grandi invece sarà l’occasione per misurarsi a questo livello. La sfida che ci poniamo è interessante – aggiunge Quintini – perché costituisce un ulteriore step nel percorso di consolidamento che la Nova Volley Loreto ha avviato già dall’anno scorso con una metodologia di lavoro innovativa che ha consentito di raggiungere risultati apprezzabili in termini tecnici, tattici e motivazionali».

Al gruppo sono state aggiunte due giocatrici interessanti come la palleggiatrice Chiara Sannino, classe 2003, tra i migliori talenti del volley loretano e Margherita Marini, classe 2001, schiacciatrice loretana che rientra nella società della sua città dopo l’esperienza a Montelupone. La squadra disputerà le proprie partite in casa al PalaSerenelli il sabato alle ore 18 con ingresso libero ed è inserita nel girone B nel quale se la vedrà con Offagna, Volley Castelfidardo, Conero Planet Ancona, Futura Tolentino, San Severino, Sangiustese, Montecassiano, Cingoli, Helvia Recina Macerata, Esavolley e Caldarola.

Ecco il roster completo della Brutti Nova Volley Loreto:

Palleggiatrici: Sannino (03) e Santolini (96)

Opposti: Ottavianelli (02) Galassi (99)

Centrali: (Giorgi (03), Bonifazi (02), Donati (97)

Schiacciatrici: Marini (01), Pioli (97), Spinogatti (02), Galassi (97)

Libero: Cartuccia (02)