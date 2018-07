La Nova Volley Camp completa lo staff: Paolo Calamante è il vice allenatore

LORETO – Con l’ingaggio di Paolo Calamante nel ruolo di vice di Romano Giannini, si completa lo staff tecnico della squadra che disputerà il campionato di serie B. Lo scoutman sarà ancora Andrea Stortoni mentre il medico sociale sarà la dott.ssa Fabiola Principi.

“Intanto Paolo è un amico oltre che un ottimo allenatore – ha detto coach Giannini – ed in B abbiamo lavorato benissimo a Castelfidardo in B1 nella stagione 2004-05. Ci siamo ritrovati alla Nova Volley nella passata stagione anche se il suo ruolo era prettamente legato al settore giovanile ed anche in estate stiamo lavorando nel camp estivo della Nova Volley. Sono certo che ci darà un grosso contributo per ottenere i migliori risultati”.

La designazione di Paolo Calamante si è resa necessaria nel momento in cui Veronica Mariani ha manifestato l’ambizione di allenare un gruppo “tutto suo”. “Veronica per noi resta una risorsa importantissima ed il suo desiderio di tornare a guidare una squadra da capo allenatore, sempre a Loreto, era legittimo. Da qui la necessità di individuare un nuovo vice e Paolo Calamante per noi è una soluzione interna perfetta” – ha concluso Giannini.