Pallavolo, il ritorno di Coppari alla Sampress Nova Loreto

«Sono felicissimo. Per me tornare a casa per giocare la prima stagione della mia carriera in serie B è una gioia immensa». Ecco le prime parole di Nicola Coppari, classe ’94, libero della Sampress Nova Volley per la prossima stagione di serie B. Loretano doc, dopo il settore giovanile ha vestito la maglia della Nova Volley in serie C per due stagioni per poi giocare 4 stagioni con l’Aurora Appignano «società con la quale ho vissuto anni splendidi» ha tenuto a puntualizzare.

«Ringrazio coach Romano Giannini e la società per avermi dato questa opportunità – ha aggiunto Coppari. «Non me l’aspettavo soprattutto perché la stagione scorsa si è conclusa senza veri verdetti ed è rimasto a tutti un grande amaro in bocca e la voglia di tornare ad allenarsi quanto prima è grande». Alla Sampress Nova Volley Coppari ritrova il capitano Paco Nobili ed avrà Dignani come comparto di reparto che è stato confermato come il palleggiatore Cremascoli, gli schiacciatori Alessandrini e Torregiani oltre allo stesso Nobili. Il giovanissimo Carletti, classe 2004, vivrà invece una stagione da protagonista in serie D agli ordini di coach Luca Martinelli sempre difendendo i colori della Nova Volley Loreto. «Nicola è uno di noi – ha detto il presidente Franco Massaccesi dopo la firma – e sapevo che prima o poi l’avremmo riportato al Palaserenelli che lui ha sempre sentito come casa sua. Un ottimo ragazzo e un buonissimo giocatore. Sono felice per lui e per la squadra. Il suo entusiasmo è contagioso».